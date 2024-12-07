Fitch понизило прогноз по рейтингу дефолта Грузии 1 7.12.2024, 13:08

Со «стабильного» на «негативный».

Международное рейтинговое агентство Fitch Rating понизило прогноз по долгосрочному рейтингу дефолта Грузии в иностранной валюте со «стабильного» на «негативный». Причиной повышенных рисков указан политический кризис в стране.

В сообщении Fitch указано, что после парламентских выборов, на которых правящая «Грузинская мечта» получила большинство, усилилась поляризация в обществе. Там напомнили, что оппозиция не признает результаты выборов и намерена бойкотировать деятельность в парламенте.

«Затяжной политический кризис может подорвать институциональную структуру и повлиять на доверие инвесторов и внутреннего рынка, оказав давление на внешнюю ликвидность и обменный курс», — сказано в материале.

Увеличению рисков возможного дефолта также способствовало решение «Грузинской мечты» отложить начало переговоров о вступлении в Евросоюз. Ухудшение отношений с западными странами может привести к снижению притока прямых иностранных инвестиций, поясняет агентство. Политическая напряженность в Грузии также осложняет реформирование Национального банка.

Протесты в Грузии начались в конце октября после парламентских выборов, результаты которых оппозиция назвала нелегитимными. Протестные выступления усилились 28 ноября, когда правящая партия решила отложить начало евроинтеграции. Митинги, которые сопровождаются столкновениями с силовиками, длятся девять дней подряд. Президент Саломе Зурабишвили поддержала оппозицию и заявила, что намерена оставаться на своем посту до тех пор, пока в стране не пройдут новые выборы в парламент.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com