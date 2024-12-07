Российский морпех сдался в плен ВСУ в Курской области 6 7.12.2024, 14:43

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В Курской области украинские военные взяли в плен очередного российского оккупанта — Шеслера Романа, морпеха 810-й бригады морской пехоты РФ. Пленный признался, что подписал контракт с целью улучшения личной жизни. После 10 дней подготовки его отправили на фронт, где командование оставило его без еды и воды.

После провального штурма, в котором он принимал участие, Шеслер попал в плен. Теперь он надеется попасть в обменный фонд, отметив, что воевал только ради денег, сообщает Цензор.НЕТ.

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