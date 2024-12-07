закрыть
7 декабря 2024, суббота, 16:37
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Российский морпех сдался в плен ВСУ в Курской области

6
  • 7.12.2024, 14:43
  • 4,304
Российский морпех сдался в плен ВСУ в Курской области

Видео.

В Курской области украинские военные взяли в плен очередного российского оккупанта — Шеслера Романа, морпеха 810-й бригады морской пехоты РФ. Пленный признался, что подписал контракт с целью улучшения личной жизни. После 10 дней подготовки его отправили на фронт, где командование оставило его без еды и воды.

После провального штурма, в котором он принимал участие, Шеслер попал в плен. Теперь он надеется попасть в обменный фонд, отметив, что воевал только ради денег, сообщает Цензор.НЕТ.

Написать комментарий 6

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко должен бояться ябатек
Лукашенко должен бояться ябатек Ирина Халип
Какой же подход победит?
Какой же подход победит? Виталий Портников
Чуки и Геки
Чуки и Геки Владимир Пастухов
Ультиматум Трампа
Ультиматум Трампа Александр Роднянский