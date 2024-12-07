Треть объектов, поставляющих топливо армии РФ, повреждена или поражена 1 7.12.2024, 15:09

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Об этом сообщил ГУР.

Треть объектов топливного сектора РФ поражена или повреждена в результате спецопераций украинских защитников. Речь идет об объектах, поставляющих топливо оккупационным войскам.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова в интервью ЦПД.

«Есть статистика, есть открытые данные. Треть (объектов в РФ, - ред.) в той или иной степени повреждена-поражена. Есть проблемы большие с восстановлением, потому что речь идет об импортном оборудовании, учитывая санкции, с поставкой этого оборудования есть большие проблемы», - сказал Юсов.

Представитель ГУР напомнил об ограничении импорта горюче-смазочных материалов в РФ, что свидетельствует, что враг испытывает последствия атак и санкций.

Юсов подчеркнул, что говоря об атаках, речь идет не о гражданских объектах. Речь идет о нефтеперерабатывающих заводах, заправляющих российскую военную технику, продающих нефтепродукты и финансирующих агрессию против Украины.

Украинские воины совершили десятки операций, атакуя российские нефтеперерабатывающие заводы и нефтебазы. Защитники поражают объекты, поддерживающие армию РФ и снабжающие оккупантов топливом.

По данным Службы внешней разведки, три российских НПЗ частично остановили работу. Причиной тому стал незаконченный ремонт. Россияне не смогли завершить ремонтные работы в октябре из-за санкций.

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