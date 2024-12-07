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SpaceX получила контракт на доступ Украины к более защищенной Starlink

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  • 7.12.2024, 15:37
SpaceX получила контракт на доступ Украины к более защищенной Starlink

Услуги будут предоставляться в 2025 году.

Компания SpaceX Илона Маска заключила с Пентагоном контракт, расширяющий доступ Украины к более защищенному варианту сети высокоскоростной спутниковой связи Starlink, сообщает Bloomberg.

По данным агентства, согласно контракту, 2500 из уже имеющихся у Киева терминалов Starlink получат доступ к Starshield — секретному и зашифрованному сигналу, который сложнее взломать или заглушить. До сих пор доступ к нему имели только 500 терминалов в Украине.

Всего речь идет об обслуживании 3000 терминалов в рамках двух контрактов, уточнило космическое командование США. Услуги будут предоставляться в 2025 году.

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