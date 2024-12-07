SpaceX получила контракт на доступ Украины к более защищенной Starlink 1 7.12.2024, 15:37

Услуги будут предоставляться в 2025 году.

Компания SpaceX Илона Маска заключила с Пентагоном контракт, расширяющий доступ Украины к более защищенному варианту сети высокоскоростной спутниковой связи Starlink, сообщает Bloomberg.

По данным агентства, согласно контракту, 2500 из уже имеющихся у Киева терминалов Starlink получат доступ к Starshield — секретному и зашифрованному сигналу, который сложнее взломать или заглушить. До сих пор доступ к нему имели только 500 терминалов в Украине.

Всего речь идет об обслуживании 3000 терминалов в рамках двух контрактов, уточнило космическое командование США. Услуги будут предоставляться в 2025 году.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com