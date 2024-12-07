В Сирии повстанцы начали финальную фазу окружения Дамаска
- 7.12.2024, 17:15
Сирийские войска не оказывают сопротивления.
Сирийские повстанцы объявили, что начали финальную фазу окружения Дамаска, который является столицей.
Сообщается, что бойцы сирийской оппозиции достигли Дарайи, всего в 5 км от центра Дамаска и в 6,5 км от дворца Асада .
В пригороде Дамаска сирийцы в друзском квартале Джарамана восстали против Асада.
СМИ отмечают, что судя по всему сирийские войска нигде не оказывают сопротивления.
Ранее сообщалось, что сегодня сирийские повстанцы взяли под контроль район Пальмира в восточной части сирийской провинции Хомс.