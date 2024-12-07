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В Сирии повстанцы начали финальную фазу окружения Дамаска

  • 7.12.2024, 17:15
В Сирии повстанцы начали финальную фазу окружения Дамаска

Сирийские войска не оказывают сопротивления.

Сирийские повстанцы объявили, что начали финальную фазу окружения Дамаска, который является столицей.

Сообщается, что бойцы сирийской оппозиции достигли Дарайи, всего в 5 км от центра Дамаска и в 6,5 км от дворца Асада .

В пригороде Дамаска сирийцы в друзском квартале Джарамана восстали против Асада.

СМИ отмечают, что судя по всему сирийские войска нигде не оказывают сопротивления.

Ранее сообщалось, что сегодня сирийские повстанцы взяли под контроль район Пальмира в восточной части сирийской провинции Хомс.

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