В Сирии повстанцы начали финальную фазу окружения Дамаска 7.12.2024, 17:15

Сирийские войска не оказывают сопротивления.

Сирийские повстанцы объявили, что начали финальную фазу окружения Дамаска, который является столицей.

Сообщается, что бойцы сирийской оппозиции достигли Дарайи, всего в 5 км от центра Дамаска и в 6,5 км от дворца Асада .

В пригороде Дамаска сирийцы в друзском квартале Джарамана восстали против Асада.

СМИ отмечают, что судя по всему сирийские войска нигде не оказывают сопротивления.

Ранее сообщалось, что сегодня сирийские повстанцы взяли под контроль район Пальмира в восточной части сирийской провинции Хомс.

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