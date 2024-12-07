Как заставить старый смартфон работать лучше 7.12.2024, 21:00

Есть пять способов оживить телефон.

Существует множество причин, по которым смартфон может начать работать медленнее, и не все из них можно устранить самостоятельно. Но все-таки кое-что можно сделать, чтобы сделать использование устройства хотя бы чуть менее раздражающим.

«Униан» собрал пять способов «оживить» даже самую несовременную модель. Подходят они как для Android-смартфонов, так и Айфонов.

Обновление операционной системы и приложений

В первую очередь нужно проверить актуальные обновления для операционной системы смартфона. Если они есть, то их нужно установить. Обновление ПО – важный процесс, который позволяет исправить различные ошибки, возникшие в предыдущих версиях операционной системы.

То же самое касается приложений, поскольку обновления ОС заставляют разработчиков выпускать новые версии своих программ. Естественно, что оптимизированы они под новую операционку и новые более современные устройства, поэтому на устаревшем девайсе их работа может быть заметно медленнее, что зачастую приводит к общему снижению производительности смартфона.

Нехватка памяти

Одной из самых распространенных причин замедления работы смартфона является недостаток памяти. Слишком много установленных программ не только занимают место во встроенной памяти, но и активно использует оперативную. Причем необязательно удалять все, чтобы смартфон стал быстрее: достаточно освободить 10 процентов от общей памяти.

Если удалять нечего, а памяти все равно мало – возьмитесь за очистку кэша. Если вы активно сидите в Telegram или YouTube, у вас наверняка накопились гигабайты "мусора". О том, как высвободить дополнительную память в вашем смартфоне, мы уже рассказывали отдельно.

Вирусы на телефоне

Нельзя исключать и такого варианта, когда ваш смартфон начал медленно работать. Проверьте устройство с помощью антивирусного ПО. Ведь часто вредоносные программы не только угрожают безопасности данных, но и расходуют ресурсы гаджета в своих целях, замедляя работу того софта, который нужен пользователю.

Замена аккумулятора

Старый аккумулятор может существенно влиять на производительность смартфона. Со временем батарея изнашивается, ее емкость уменьшается, и устройство начинает снижать мощность процессора, чтобы компенсировать нестабильное энергоснабжение. Все это может привести к "тормозам" и всего смартфона.

Особенно это актуально для устройств с несъемными аккумуляторами, где пользователи не всегда замечают ухудшение состояния батареи. Впрочем, самостоятельно это делать не стоит: лучше обратиться в сервисный центр, где этим займутся профессионалы.

Сброс к заводским настройкам

Если все предыдущие методы не дали ощутимого результата, остался еще один метод – сброс к заводским настройкам. Перед этим не забудьте сделать резервную копию своих данных, чтобы не потерять все важное для вас, а затем через настройки телефона верните его в состояние "из коробки".

Такой сброс, особенно в сочетании с другими рекомендациями, может временно восстановить быстродействие устройства. Однако помните, что этот метод устраняет только программные проблемы, а не техническое или моральное устаревание гаджета.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com