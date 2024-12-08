Командование сирийской армии сообщило офицерам о падении режима Асада 8.12.2024, 9:33

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Военнослужащим приказали сложить оружие.

Командование сирийской армии сообщило офицерам о падении режима диктатора Башара Асада, военнослужащим приказали сложить оружие, сообщает Reuters со ссылкой на неназванного сирийского офицера.

По словам двух высокопоставленных офицеров, Асад покинул Дамаск, отправившись в неизвестном направлении. Тем временем повстанцы заявили, что зашли в столицу, не встретив сопротивления со стороны армии.

Как пишет Reuters, согласно данным сайта Flightradar, самолет ВВС Сирии вылетел из аэропорта Дамаска примерно в то же время, когда, по сообщениям, столицу захватили повстанцы. Сначала он летел в направлении прибрежного региона Сирии, но затем резко развернулся и несколько минут летел в обратном направлении, прежде чем исчезнуть с карты.

Пока неизвестно, кто мог быть на его борту.

Тем временем премьер-министр Сирии Мохаммад Гази аль-Джалали заявил, что готов поддержать непрерывность правления и готов сотрудничать с любым руководством, которое выберет сирийский народ.

Ранее сирийские повстанцы заявили, что захватили столицу страны Дамаск и объявили о падении правительства Асада.

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