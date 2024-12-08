Появилось видео люксовых автомобилей из гаража Башара Асада 8.12.2024, 17:14

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Повстанцы показали автопарк свергнутого диктатора.

У свергнутого сирийского диктатора Башара Асада обнаружилась впечатляющая коллекция автомобилей.

Видео, как предполагается, из гаража Асада, в котором припарковано около 50 автомобилей, опубликовал Ensonhaber.

Среди автомобилей — джипы, автосамосвалы, а также лимузины и спортивные автомобили: BMW, Audi, Ferrari, Lamborghini Diablo и Mercedes-AMG SLS.

Ülkesinden kaçan Beşar Esad'ın garajındaki araçlara el konuldu pic.twitter.com/CtxRTR6mHl — ENSONHABER (@ensonhaber) December 8, 2024

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