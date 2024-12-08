закрыть
8 декабря 2024, воскресенье, 18:26
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Появилось видео люксовых автомобилей из гаража Башара Асада

  • 8.12.2024, 17:14
  • 9,168
Появилось видео люксовых автомобилей из гаража Башара Асада

Повстанцы показали автопарк свергнутого диктатора.

У свергнутого сирийского диктатора Башара Асада обнаружилась впечатляющая коллекция автомобилей.

Видео, как предполагается, из гаража Асада, в котором припарковано около 50 автомобилей, опубликовал Ensonhaber.

Среди автомобилей — джипы, автосамосвалы, а также лимузины и спортивные автомобили: BMW, Audi, Ferrari, Lamborghini Diablo и Mercedes-AMG SLS.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Черный лебедь для диктатора
Черный лебедь для диктатора Андрей Санников
Лукашенко должен бояться ябатек
Лукашенко должен бояться ябатек Ирина Халип
Какой же подход победит?
Какой же подход победит? Виталий Портников
Чуки и Геки
Чуки и Геки Владимир Пастухов