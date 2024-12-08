Украинские военные «зачистили» от россиян один из кварталов в Часовому Яру 8.12.2024, 20:05

ВСУ провели успешную операцию.

Украинские воины зачистили один квартал города Часов Яр Донецкой области. Ситуация на этом направлении остается непростой.

Об этом сообщил представитель пресс-службы 24-й отдельной механизированной бригады им. Короля Даниила Андрей Полухин в эфире «Суспільного».

«На данный момент одна из успешных операций - это зачистка одного из кварталов города Часов Яр от вражеской пехотной группы, которой удалось против через Канал и закрепиться в одной из руин. Наши ребята зашли на территорию и зачистили несколько зданий», - сказал он.

Полухин отметил, что пока не фиксируются значительные изменения в тактике врага, поскольку бои продолжаются в пределах городской полосы. По его словам, ситуация в городе непростая.

«Противник пытается штурмовать позиции наших защитников в районе города Часов Яр, пытается их и обходить, и использует малые пехотные группы в качестве ДРГ, пытающихся завязать бой в тылу, за спинами наших защитников», - пояснил военный.

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