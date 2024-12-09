Украина атаковала полигон, откуда был запущен «Орешник» 9.12.2024, 8:45

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Под ударам оказались и другие регионы России.

В ночь на 9 декабря над тремя регионами России средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 13 украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщил в 07:05 по минскому времени телеграм-канал Министерства обороны РФ.

Восемь дронов перехватили над Белгородской областью, три – в Ростовской области, еще два — над Астраханской областью.

Киев продолжает попытки нанести удары по территории астраханского военного полигона Капустин Яр, откуда идет запуск ракет по Украине была запущена гиперзвуковая ракета «Орешник».

В Ростовской области, написал телеграм-канал врио губернатора Юрия Слюсаря, два беспилотника были обнаружены в районе Миллерово, где расположена авиабаза, один — в окрестностях Каменска, где находится топливная база Госрезерва.

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