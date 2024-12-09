закрыть
9 декабря 2024, понедельник, 10:26
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украина атаковала полигон, откуда был запущен «Орешник»

  • 9.12.2024, 8:45
  • 7,216
Украина атаковала полигон, откуда был запущен «Орешник»

Под ударам оказались и другие регионы России.

В ночь на 9 декабря над тремя регионами России средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 13 украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщил в 07:05 по минскому времени телеграм-канал Министерства обороны РФ.

Восемь дронов перехватили над Белгородской областью, три – в Ростовской области, еще два — над Астраханской областью.

Киев продолжает попытки нанести удары по территории астраханского военного полигона Капустин Яр, откуда идет запуск ракет по Украине была запущена гиперзвуковая ракета «Орешник».

В Ростовской области, написал телеграм-канал врио губернатора Юрия Слюсаря, два беспилотника были обнаружены в районе Миллерово, где расположена авиабаза, один — в окрестностях Каменска, где находится топливная база Госрезерва.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Черный лебедь для диктатора
Черный лебедь для диктатора Андрей Санников
Лукашенко должен бояться ябатек
Лукашенко должен бояться ябатек Ирина Халип
Какой же подход победит?
Какой же подход победит? Виталий Портников
Чуки и Геки
Чуки и Геки Владимир Пастухов