В посольстве Сирии в Беларуси сняли госфлаг 1 9.12.2024, 15:29

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В настоящее время флагшток остается пустым.

Государственный флаг Сирии был снят с флагштока на здании посольства в Минске, сообщил корреспондент ТАСС. В настоящее время флагшток остается пустым, обстановка в районе посольства остается спокойной.

Стоит отметить, что ранее посольство Сирии в РФ подняло флаг оппозиции над своим зданием в Москве. Традиционный государственный флаг Сирии, состоящий из красной, белой и черной полосы с двумя зелеными звездами, был заменен на зелено-бело-черное полотнище, украшенное тремя красными звездами.

Новый флаг ранее был установлен на зданиях сирийских посольств в Испании, Саудовской Аравии и Греции.

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