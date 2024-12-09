В посольстве Сирии в Беларуси сняли госфлаг

В посольстве Сирии в Беларуси сняли госфлаг1
- 9.12.2024, 15:29
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В настоящее время флагшток остается пустым.
Государственный флаг Сирии был снят с флагштока на здании посольства в Минске, сообщил корреспондент ТАСС. В настоящее время флагшток остается пустым, обстановка в районе посольства остается спокойной.
Стоит отметить, что ранее посольство Сирии в РФ подняло флаг оппозиции над своим зданием в Москве. Традиционный государственный флаг Сирии, состоящий из красной, белой и черной полосы с двумя зелеными звездами, был заменен на зелено-бело-черное полотнище, украшенное тремя красными звездами.
Новый флаг ранее был установлен на зданиях сирийских посольств в Испании, Саудовской Аравии и Греции.