Евросоюз начнет масштабную военно-морскую миссию в Красном море 1.02.2024, 3:00

Главная цель — защита торговых судов от нападений йеменских хуситов.

Страны-члены Евросоюза планируют начать в феврале военно-морскую миссию в Красном море. Главная цель — защита торговых судов от нападений йеменских хуситов.

Об этом заявил верховный представитель Европейского Союза Жозеп Боррель, сообщает Reuters.

По его словам, миссию планируют начать не позднее 19 февраля. При этом пока пять стран ЕС заявили об участии в миссии: Бельгия, Франция, Германия, Греция и Италия.

Он также отметил, что за последнее время безопасность в Красном море значительно ухудшилась.

«Морская безопасность в Красном море значительно ухудшилась за последние недели, и мы существенно продвигаем работу новой морской операции, чтобы действовать чисто в оборонном режиме для защиты торговых судов», — заявил он.

По информации Ekathimerini, Греция хочет взять на себя командование этой миссией.

Министр обороны страны Никос Дендиас отметил, что военная база в Ларисе, которая находится в центральной Греции, может служить оперативным штабом этой миссии. Однако Франция также претендует на роль лидера, говорится в материале Euronews.