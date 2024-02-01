Орбан: В Беларуси могут произойти одна-две революции 2 1.02.2024, 8:59

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Виктор Орбан

Премьер-министр Венгрии заявил об этом на закрытой встрече.

В Беларуси могут произойти одна-две революции. Такими прогнозами поделился премьер Венгрии Виктор Орбан на закрытой встрече с депутатами и представителями оппозиции страны в прошлом году, узнал венгерский расследовательский проект Direkt36 через свои источники.

Согласно источникам и информации венгерского журналистского проекта Direkt36, в марте 2023 года Виктор Орбан проводил закрытое совещание с венгерскими депутатами, в том числе и с оппозицией, где рассказывал о своем видении будущего Украины и Восточной Европы в целом.

По его словам, вступление Украины в ЕС создаст «новый центр силы» под контролем США.

«Присоединение Украины создаст новый центр силы в ЕС, в котором будет доминировать США. Там будут страны Балтии, Польша и Румыния, где американцы сейчас размещают больше всего своего оружия для помощи Украине.

Этот центр силы станет еще шире за счет Беларуси. Мы видим, что там все еще могут произойти одна или две цветные революции», — подчеркнул на закрытом совещании Виктор Орбан, передает Direkt36.

«При этом Орбан на встрече открыто признал, что никак не сможет помешать процессу вступления Украины в ЕС, так как он продвигается относительно быстро», — отмечает проект Direkt36.