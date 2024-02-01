СМИ: Украина может получить новые С-400 «Триумф» от Турции 1.02.2024, 11:52

Военные аналитики указали на интересное обстоятельство.

В США заявили, что не прочь вернуть Турцию в программу получения истребителей F-35, но назвали важное условие, которое полностью касается Украины. Если Анкара согласится, то не исключено, что ВСУ неожиданно усилятся новыми российскими зенитными ракетными комплексами С-400 («Триумф»).

Об этом пишет издание Defence Express. Там подчеркнули, что Штаты пытаются улучшить отношения с Турцией, и именно для их налаживания в страну направили заместителя Государственного секретаря США Викторию Нуланд.

Во время визита она сделала несколько важных заявлений и по военно-техническому сотрудничеству, в частности, об истребителях F-35.

Известно, что Анкара в 2019 году начала реализацию соглашения о закупке российских ЗРК С-400, заключенного в 2017-м в рамках контракта на $2,5 млрд за четыре дивизиона. В ответ США включили режим санкций в рамках закона «О противодействии противникам Америки из-за санкций» (CAATSA) и исключили Турцию из программы F-35. Также страна столкнулась с блокировкой программы модернизации своих самолетов F-16 до уровня Block 70/72, составляющих основу ее авиапарка.

Однако после нынешнего посещения Анкары Виктория Нуланд намекнула на возможное снятие запрета на продажу F-35, объявив основное требование – отказаться от российских ЗРК С-400.

Она отметила, что в случае решения проблемы с С-400 «США были бы рады вернуть Турцию в семью F-35». Однако согласилась, что для этого нужно сделать так, чтобы Анкара имела сильную противовоздушную оборону.

«Как вы знаете, это сложный вопрос. В наши дни ПВО нужна всем. Мы видим это по всему миру. Но если мы все же сможем решить эту проблему, то проблема CAATSA исчезнет, и мы сможем вернуться к разговорам о F-35», – пояснила замглавы американского Госдепа.

По мнению экспертов Defence Express, решение проблемы С-400 и F-35 для Турции, учитывая слова Нуланд, относительно простое. А очень интересно в этой ситуации то, что еще в мае 2023 года Вашингтон предлагал Анкаре передать российские ЗРК С-400 в Украину. Турция тогда дала отказ, а теперь, предполагают аналитики, такой сценарий остается в силе.

Они оценивают, что Турция осталась со своими С-400 в достаточно невыгодной ситуации. С одной стороны она имеет все четыре дивизиона ЗРК, но в условиях более жестких санкций против РФ из-за вторжения в Украину возникает вопрос – как их обслуживать и где брать ракеты, не попав под санкции США.

«Какой выбор сделает Турция пока неизвестно... В любом случае решение Анкары по С-400 и F-35, как кажется, в большинстве своем находится в политической плоскости», – добавили в Defence Express.