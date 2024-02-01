В Госдуме заявили о невозможности защитить Санкт-Петербург от беспилотников 7 1.02.2024, 14:14

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Генерал Картаполов запаниковал.

У Минобороны России нет достаточных ресурсов противовоздушной обороны, чтобы полностью защитить от налетов беспилотников Санкт-Петербург, сообщил «Парламентской газете» председатель оборонного комитета Госдумы генерал-полковник Андрей Картаполов.

Второй крупнейший город РФ по численности населения, Санкт-Петербург и область дважды с начала января становились мишенью для украинских дронов, которые поразили терминал «Новатэка» на Балтийском море и нефтезавод «Невский мазут» в городской черте.

«Петербург у нас носит статус второй столицы, это малая Родина нашего президента — одним словом, город для России очень и очень значимый», однако закрыть его «непроницаемым щитом ПВО» в настоящий момент «нельзя», сообщил Картаполов, комментируя атаки. «Одна из причин <…> заключается в том, что для этого придется оттягивать силы, например, из Царского села, из Выборга, из других исторических городов и поселений», — пояснил депутат.

По его словам, не исключено, что о будущем Вооруженные силы Украины могут попытаться атаковать объекты культурного и архитектурного наследия в Ленинградской области, а не только промышленные предприятия.

И хотя от ударов дронов был парализован терминал на Балтийском море, через которое Россия отправляет на экспорт более 40% своей нефти, по мнению Картаполова, атаки «пока носят скорее демонстративный, нежели практический характер».

В прошлом году Картаполов, генерал-полковник российской армии, в прошлом командующий Западным военным округом, рассказывал, что зоны расположения российских ПВО известны и разведке НАТО, и украинским военным, и поэтому «всегда найдется лазейка», через которую на территорию страны могут проникнуть вражеские дроны.

Он рекомендовал российским компаниям самостоятельно закупать ПВО, поскольку средства Минобороны «сосредоточены на прикрытии важных государственных и военных объектов».