Бойцы ГУР потопили ракетный корабль РФ «Ивановец» в Крыму 11 1.02.2024, 14:21

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Судно на озере Донузлав дало крен на корму и затонуло.

Бойцы ГУР этой ночью уничтожили ракетный катер «Ивановец» Черноморского флота РФ.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

«В ночь с 31 января на 1 февраля воины спецподразделения Group 13 Главного управления разведки Министерства обороны Украины уничтожили ракетный катер «Ивановец» Черноморского флота РФ», - говорится в сообщении.

Судно врага находилось на рейде озера Донузлав во временно оккупированном Крыму.

«В результате ряда прямых попаданий в корпус российский корабль получил повреждения, не совместимые с последующим движением - «Ивановец» дал крен на корму и затонул», - добавляют в ГУР.

Как добавляют разведчики, стоимость утраченного РФ корабля составляет ориентировочно 60-70 миллионов долларов.

«Поисково-спасательная операция российских окупантов на Донузлаве, согласно предварительной информации, успеха не имела», - констатируют в ГУР.