Британские эксперты определили лучшие автомобили года
- 1.02.2024, 14:47
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Среди них — кроссоверы, электромобили, гибриды и семейные универсалы.
В Великобритании огласили лауреатов премии «Автомобиль года». Ее проводит известное издание Whatcar и на его сайте появилась информация о победителях.
Whatcar определяет лучшие автомобили с 1978 года. В голосовании принимают участие как журналисты, так и читатели.
В нынешнем году победителем стал кроссовер Lexus LBX. У него роскошный салон и экономичные гибридные установки, а цена умеренная, по меркам премиум-сегмента.
Также оглашены победители в разных категориях. Примечательно, что это не обязательно новые модели 2024 года.
лучшее компактное авто – Renault Clio;
лучшее семейное авто – Toyota Corolla Hybrid;
лучший заряженный хэтчбек – Mercedes-AMG A45 S;
лучший компактный кроссовер – Lexus LBX;
лучший семейный кроссовер – Kia Sportage;
лучший гибрид – Mazda MX-30 R-EV;
лучший компактный электромобиль – MG 4;
лучший компактный электрокроссовер – Smart #1;
лучший семейный электромобиль – Kia EV6;
лучшее премиальное авто – Tesla Model 3;
лучший универсал – Toyota Corolla Touring Sports Hybrid;
лучшее семиместное авто – Land Rover Defender 130;
лучшее роскошное авто – BMW X7;
лучшее купе/кабриолет – BMW 4 Series;
лучший спортивный кроссовер – Ford Puma ST;
лучший спорткар – Porsche 718 Cayman GTS;
лучшая заряженная модель – BMW M3 Touring.
Кроме того, были вручены отдельные награды:
выбор читателей – Renault 5;
награда за безопасность – Volkswagen ID.7;
награда за надежность – Lexus;
награда за технологии – Tesla Supercharger.