Британские эксперты определили лучшие автомобили года 1.02.2024, 14:47

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Среди них — кроссоверы, электромобили, гибриды и семейные универсалы.

В Великобритании огласили лауреатов премии «Автомобиль года». Ее проводит известное издание Whatcar и на его сайте появилась информация о победителях.

Whatcar определяет лучшие автомобили с 1978 года. В голосовании принимают участие как журналисты, так и читатели.

В нынешнем году победителем стал кроссовер Lexus LBX. У него роскошный салон и экономичные гибридные установки, а цена умеренная, по меркам премиум-сегмента.

Также оглашены победители в разных категориях. Примечательно, что это не обязательно новые модели 2024 года.

лучшее компактное авто – Renault Clio;

лучшее семейное авто – Toyota Corolla Hybrid;

лучший заряженный хэтчбек – Mercedes-AMG A45 S;

лучший компактный кроссовер – Lexus LBX;

лучший семейный кроссовер – Kia Sportage;

лучший гибрид – Mazda MX-30 R-EV;

лучший компактный электромобиль – MG 4;

лучший компактный электрокроссовер – Smart #1;

лучший семейный электромобиль – Kia EV6;

лучшее премиальное авто – Tesla Model 3;

лучший универсал – Toyota Corolla Touring Sports Hybrid;

лучшее семиместное авто – Land Rover Defender 130;

лучшее роскошное авто – BMW X7;

лучшее купе/кабриолет – BMW 4 Series;

лучший спортивный кроссовер – Ford Puma ST;

лучший спорткар – Porsche 718 Cayman GTS;

лучшая заряженная модель – BMW M3 Touring.

Кроме того, были вручены отдельные награды:

выбор читателей – Renault 5;

награда за безопасность – Volkswagen ID.7;

награда за надежность – Lexus;

награда за технологии – Tesla Supercharger.