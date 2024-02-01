ВСУ разбили бронированную колонну РФ под Новомихайловкой 3 1.02.2024, 14:48

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Оккупанты даже не успели вступить в бой.

В Интернете появилось видео масштабного разгрома колонны российской бронетехника под Новомихайловкой на Марьинском направлении фронта, передает dialog.ua.

На опубликованных кадрах видно, как украинские бойцы из роты «Булава» 72-й механизированной бригады наносят тяжелые удары по наступающим россиянам, атакуя оккупантов целым роем беспилотников.

And video of that failed Russian assault after successive FPV strikes on Russian tanks, BMPs, and MT-LB by Ukraine’s Shadow unit and 72nd Mechanized Brigade. H/t @moklasen https://t.co/TF4DpDvVQT https://t.co/TYijvUxwvJ pic.twitter.com/aGK2PP502V — Rob Lee (@RALee85) January 31, 2024

По итогам провального штурма россияне потеряли техники на миллионы долларов.

Штурм оккупантов стремительно окончился для них большими потерями, при этом россияне даже не успели вступить в бой.

Согласно видео, колонна российских войск двигалась по дороге в направлении Новомихайловки, когда была атакована украинскими бойцами.

В результате боя украинские войска уничтожили все 11 единиц техники: 3 танка, 7 МТ-ЛБ, 1 БМП.

На кадрах видно, как украинские бойцы методично обстреливают колонну.

В результате взрыва и пожара техника противника полностью уничтожена.

Масштабный бой является серьезным ударом по российским войскам.

Он показывает, что украинские бойцы способны уничтожать колонны российской бронетехники даже при дефиците артиллерийских снарядов.

Видео еще раз демонстрирует важность беспилотников на фронте.