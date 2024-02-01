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ВСУ разбили бронированную колонну РФ под Новомихайловкой

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  • 1.02.2024, 14:48
  • 2,670
ВСУ разбили бронированную колонну РФ под Новомихайловкой

Оккупанты даже не успели вступить в бой.

В Интернете появилось видео масштабного разгрома колонны российской бронетехника под Новомихайловкой на Марьинском направлении фронта, передает dialog.ua.

На опубликованных кадрах видно, как украинские бойцы из роты «Булава» 72-й механизированной бригады наносят тяжелые удары по наступающим россиянам, атакуя оккупантов целым роем беспилотников.

По итогам провального штурма россияне потеряли техники на миллионы долларов.

Штурм оккупантов стремительно окончился для них большими потерями, при этом россияне даже не успели вступить в бой.

Согласно видео, колонна российских войск двигалась по дороге в направлении Новомихайловки, когда была атакована украинскими бойцами.

В результате боя украинские войска уничтожили все 11 единиц техники: 3 танка, 7 МТ-ЛБ, 1 БМП.

На кадрах видно, как украинские бойцы методично обстреливают колонну.

В результате взрыва и пожара техника противника полностью уничтожена.

Масштабный бой является серьезным ударом по российским войскам.

Он показывает, что украинские бойцы способны уничтожать колонны российской бронетехники даже при дефиците артиллерийских снарядов.

Видео еще раз демонстрирует важность беспилотников на фронте.

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