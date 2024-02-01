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Армения официально присоединилась к странам, которые арестуют Путина по ордеру из Гааги

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  • 1.02.2024, 15:20
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Армения официально присоединилась к странам, которые арестуют Путина по ордеру из Гааги

С 1 февраля.

Армения присоединилась к государствам-участникам Международного уголовного суда в Гааге, который в марте прошлого года выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина.

Римский статут — основной документ, на основании которого работает МУС и который парламент Армении ратифицировал в октябре, — 1 февраля официально вступил в силу в республике, сообщил AFP представитель Армении по международным правовым вопросам Егише Киракосян.

В результате Армения, входящая в Организацию стран договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и экономический блок ЕАЭС, взяла на себя обязательства арестовать Путина, если тот окажется на ее территории.

Аналогичные обязательства, которые несут более 120 стран-участниц МУС, уже сорвали визит Путина на саммит БРИКС в ЮАР, который должен был состояться в августе 2023 года и планировался как первая крупная зарубежная поездка российского президента после начала войны. Следом Путин отменил визит в Турцию, хотя та не ратифицировала Римский статут и не признает юрисдикцию МУС.

В Армении за ратификацию Римского статута проголосовала правящая фракция «Гражданский договор», а премьер Никол Пашинян объяснял этот шаг необходимостью расследовать события в Нагорном Карабахе. По его словам, вовлечение суда в Гааге существенно усилит безопасность Армении, «когда ОДКБ не выполнила и не выполняет свои обязательства».

Российский МИД называл вступление Армении в МУС «абсолютно недружественным шагом».

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