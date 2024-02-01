СМИ: Российский военный корабль «Ивановец» поймали в ловушку

СМИ: Российский военный корабль «Ивановец» поймали в ловушку2
- 1.02.2024, 15:38
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Стала известна подробная хронология уничтожения судна на озере Донузлав.
Бойцы спецназа ГУР этой ночью уничтожили в Крыму ракетный катер «Ивановец» Черноморского флота РФ.
Телеграм-каналу ВЧК-ОГПУ стала известна хронологию уничтожения ракетного катера «Ивановец» ВМФ РФ.
Судно длиной 56 метров было поймано в ловушку в 9 км от входа в озеро Донузлав, вблизи села Окуневка Черноморского района.
Первый удар беспилотного катера по кораблю пришёлся 03.42, второй в 03.44 и третья контрольная атака случилась в 03.47.
По внутренним данным, в 04.00 экипажем прекращена борьба за живучесть судна. А в 04.46 корабль затонул.
При этом штатная численность экипажа катера составляла 39 человек.