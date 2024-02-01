Украинские пограничники в Луганской области взяли в плен трех россиян 1.02.2024, 16:35

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Подробности операции.

Украинские пограничники смогли взять в плен трех россиян в Луганской области. Одним из них оказался чеченец из Грозного.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины в Facebook.

«Пограничники бригады «Гвардии наступления «Месть» взяли в плен трех оккупантов», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в плен попали:

▪ мобилизован из Рязани;

▪ контрактник - командир отделения из Пскова;

▪ чеченец из Грозного, который несколько месяцев назад подписал контракт на год для заработка.

Как они попали в плен

Оккупанты попали в плен во время штурма позиций пограничников в Луганской области.

«Их было 7-8 человек. Сдался один, сказал, что есть друг, который тоже вышел через некоторое время. Оказали им медицинскую помощь, дали воды и передали дальше. А четверо где-то там пока что «крутятся». Еды нет, и рано или поздно, они или замерзнут, или сами сдадутся», - говорит боец под псевдонимом «Удав».

А чеченец пытался скрыться, но в поисках безопасного укрытия попал в руки пограничников.