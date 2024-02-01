Что могло быть на борту уничтоженного российского ракетоносителя «Ивановец»3
- 1.02.2024, 17:18
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Среди прочего — ракеты «Москит».
1 февраля в украинской разведке рассказали о поражении ракетоносителя Черноморского флота России «Ивановец» в Крыму. Стало известно, что страна-агрессор потеряла не только очередной корабль.
В Военно-Морских силах ВСУ рассказали, что могло быть на борту ракетоносителя «Ивановец».
Известно, что он принадлежал к 41 бригаде ракетных катеров и нес боевое дежурство, охраняя пункт базирования в Новоозерном.
В ВМС говорят, что потеря этого судна очень существенная, ведь Черноморский флот России имеет лишь три таких катера проекта 1241.1, которые вооружены противокорабельными ракетами типа «Москит» с дальностью до 130 километров.
Также личный состав такого ракетоносителя составляет 40 моряков. А это значит, что последствия сокращения корабельного состава России тоже значительны, подчеркнули в ВМС.
Сейчас оккупанты проводят поисково-спасательные работы.
- Эта операция — очередное напоминание российским захватчикам, что безнаказанно находиться на территории ранее оккупированных объектов в Крыму вредно для их здоровья, – заявили в ВМС.