Что могло быть на борту уничтоженного российского ракетоносителя «Ивановец» 3 1.02.2024, 17:18

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Среди прочего — ракеты «Москит».

1 февраля в украинской разведке рассказали о поражении ракетоносителя Черноморского флота России «Ивановец» в Крыму. Стало известно, что страна-агрессор потеряла не только очередной корабль.

В Военно-Морских силах ВСУ рассказали, что могло быть на борту ракетоносителя «Ивановец».

Известно, что он принадлежал к 41 бригаде ракетных катеров и нес боевое дежурство, охраняя пункт базирования в Новоозерном.

В ВМС говорят, что потеря этого судна очень существенная, ведь Черноморский флот России имеет лишь три таких катера проекта 1241.1, которые вооружены противокорабельными ракетами типа «Москит» с дальностью до 130 километров.

Также личный состав такого ракетоносителя составляет 40 моряков. А это значит, что последствия сокращения корабельного состава России тоже значительны, подчеркнули в ВМС.

Сейчас оккупанты проводят поисково-спасательные работы.

- Эта операция — очередное напоминание российским захватчикам, что безнаказанно находиться на территории ранее оккупированных объектов в Крыму вредно для их здоровья, – заявили в ВМС.