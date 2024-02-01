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В Беларуси хотят ликвидировать грузинское объединение «Мамули»

  • 1.02.2024, 21:47
В Беларуси хотят ликвидировать грузинское объединение «Мамули»

Объединение было зарегистрировано в 2006 году.

16 февраля Минский городской суд рассмотрит иск Мингорисполкома о ликвидации грузинского культруно-просветительского общества «Мамули» («Отечество»).

Как считает сайт «Позірк», режим Лукашенко может преследовать организацию по политическим мотивам. В 2020 году на сайте объединения публиковались материалы о протестах после президентских выборов в Беларуси и проходивших в Грузии акциях солидарности с белорусским народом. Позже эти материалы были удалены с сайта.

Объединение «Мамули» было зарегистрировано в 2006 году, работает в Минске и Минской области.

«Зачищая» общественное сообщество, режим Лукашенко уже ликвидировал национальные организации армян, литовцев, сирийцев и других национальных меньшинств.

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