«У нас нет куска хлеба»: в Минске взбунтовались работники комбината «Столичный» 10.02.2024, 9:46

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Они не получают зарплату более пяти месяцев.

В Минске работники ООО «Рыбоконсервный комбинат «Столичный» заявили, что «более пяти месяцев не получают заработную плату». Они собрались возле проходной комбината и записали видео, в котором рассказали о своих проблемах

«Более пяти месяцев мы не получаем заработную плату — сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь. Уже февраль — мы не получаем заработную плату», — сказала одна из работниц.

По словам сотрудников комбината, «работы нет, с 8-го января — простой».

«Мы не работаем, мы не зарабатываем, у нас нет куска хлеба», — заявили они.

Также работники комбината утверждают, что жаловались в прокуратуру и уже писали письмо Лукашенко, но результатов не последовало.

«Платить квартплату нам нечем, жить нам не на что. В магазин я не могу пойти, потому что мне не за что купить элементарно даже хлеба. Вот как жить в данной ситуации?», — задала вопрос еще одна женщина.

Кто-то объяснил, что «ходит в ломбарды, сдает свое золото», потому что «надо как-то прожить».

«Пишем заявление на увольнение, но нас не увольняют и говорят, что если мы уйдем, то нам вообще ничего не выплатят», — добавили сотрудники.

В комментариях некоторые люди написали, что «думали, уже такого нет в Беларуси». Другие посоветовали обратится в суд. Многие посочувствовали и оставили комментарий для продвижения видео.