Лех Валенса: Испытываю чувство вины за то, что Беларусь не в НАТО 10.02.2024, 9:52

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Лех Валенса

Экс-президент Польши призвал Запад выделять больше средств на информационное сопротивление.

Бывший лидер знаменитого польского профсоюза «Солидарность», а впоследствии первый некоммунистический президент Польши, 80-летний Лех Валенса на днях посетил Вашингтон для того, чтобы встретиться с представителями политических кругов Америки и поделиться мыслями о происходящем в Европе и мире, сообщает «Голос Америки». В своем выступлении он не забыл и о Беларуси.

Обращаясь к руководителям стран — членов НАТО, бывший польский президент признался, что «испытывает чувство вины «за то, что когда занимал высший государственный пост в своей стране, «не успел за свою каденцию добиться решения о вступлении Беларуси и Украины в НАТО», сосредоточившись только на своей родной Польше.

«Россия на самом деле не любила Польшу даже больше, чем Украину. И сейчас «наше место» заняла Украина. Мы должны сделать все возможное, чтобы помочь украинцам. Это очень смелые люди. Они борются за свою и нашу свободу. Россия была бы рада нанести удар по Америке, но в каком-то смысле этому противостоит Украина. И мы не должны позволить себе проиграть эту ситуацию.

Вы должны продолжать оказывать военную помощь, потому что они стреляют друг в друга. Однако, еще раз повторю — выделяйте больше ресурсов на информационное сопротивление», — подчеркнул при этом Лех Валенса.