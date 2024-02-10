BILD пишет о проблемах со здоровьем Путина 10.02.2024, 16:52

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Немецкая газета обратила внимание на новое видео с главой Кремля.

Как пишет обозреватель BILD Себастьян Гайслер, в недавнем интервью Такеру Карлсону Владимир Путин чувствовал себя «заметно напряженно». Он снимал часы и разминал запястья, нервно кашлял, у него дергалась правая нога, а левую будто свело судорогой. Британская Daily Mail обращает внимание на момент, когда диктатор нажал рукой на левую ногу, чтобы опустить скованную ступню.

О здоровье Путина уже давно ходят различные слухи. Писали, что у него рак, болезнь Паркинсона, проблемы с сердцем. Кремль неоднократно опровергал эти данные.