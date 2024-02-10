Сенсационная находка в штате Вайоминг поможет США бороться с Китаем 4 10.02.2024, 18:15

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Вашингтон получил важное преимущество.

США готовятся стать лидером по добыче редкоземельных минералов после того, как в Вайоминге были найдены крупнейшие в истории залежи.

Компания American Rare Earths Inc объявила об обнаружении запасов более 2,34 миллиарда метрических тонн редких минералов, что в разы превышает имеющиеся запасы в Китае, пишет New Voice.

Это событие стало важным, поскольку Китай объявил о запрете на добычу редкоземельных элементов в 2023 году, пытаясь сохранить свое доминирование на рынке. Теперь США, благодаря своему новому месторождению, могут занять ведущую позицию в этой стратегически важной отрасли.

Директор Rare Earths Inc, Дон Шварц, подчеркнул важность этого открытия, отметив, что специалисты превзошли свои собственные ожидания, обнаружив огромные залежи после поверхностного осмотра территории.

Объем обнаруженных редкоземельных минералов уже превысил первоначальный прогноз на 64%. Это притом, что геологи успели изучить лишь четверть территории.

К этому моменту удалось найти оксиды неодима, празеодима, самария, диспрозия и тербия.

Редкоземельные минералы играют ключевую роль в различных технологических отраслях, включая производство магнитов для жестких дисков и мобильных телефонов, а также использование в высокопрочных сплавах и ядерной энергетике.

Находка такого крупного месторождения в США может значительно укрепить позиции государства на мировом рынке товаров и технологий.