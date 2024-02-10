Директора минского комбината, на котором взбунтовались работники, заставили извиняться

Директора минского комбината, на котором взбунтовались работники, заставили извиняться10
- 10.02.2024, 18:20
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Но никаких гарантий работникам не дали.
Минские власти опубликовал видео извинений директора минского рыбоконсервного комбината, сотрудники которого взбунтовались из-за невыплаченных им зарплат. Мужчина на видео извиняется за сложившуюся ситуацию от имени руководства фирмы и обещает индивидуальный подход.
В администрации Октябрьского района Минска в субботу, 10 февраля, прошло «очередное рабочее совещание по вопросу разрешения ситуации», сообщили в Мингорисполкоме.
«Да, образовалась задолженность. Мы производим собрание, общаемся с людьми. С каждым сейчас проведем индивидуальный разговор», — сказал директор ООО «Рыбоконсервный комбинат столичный» Андрей Блахин.
«Руководство организации приносит свои извинения работникам за то, что образовалась такая ситуация с задержкой заработной платы. Мы предпринимаем все меры, чтобы в ближайшее время эту задолженность в полном объеме погасить перед людьми», — добавил директор компании.
Блахин уточнил, что фирма производит шпроты в масле.