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Директора минского комбината, на котором взбунтовались работники, заставили извиняться

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  • 10.02.2024, 18:20
  • 3,824
Директора минского комбината, на котором взбунтовались работники, заставили извиняться
Андрей Блахин

Но никаких гарантий работникам не дали.

Минские власти опубликовал видео извинений директора минского рыбоконсервного комбината, сотрудники которого взбунтовались из-за невыплаченных им зарплат. Мужчина на видео извиняется за сложившуюся ситуацию от имени руководства фирмы и обещает индивидуальный подход.

В администрации Октябрьского района Минска в субботу, 10 февраля, прошло «очередное рабочее совещание по вопросу разрешения ситуации», сообщили в Мингорисполкоме.

«Да, образовалась задолженность. Мы производим собрание, общаемся с людьми. С каждым сейчас проведем индивидуальный разговор», — сказал директор ООО «Рыбоконсервный комбинат столичный» Андрей Блахин.

«Руководство организации приносит свои извинения работникам за то, что образовалась такая ситуация с задержкой заработной платы. Мы предпринимаем все меры, чтобы в ближайшее время эту задолженность в полном объеме погасить перед людьми», — добавил директор компании.

Блахин уточнил, что фирма производит шпроты в масле.

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