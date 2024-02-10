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Президент Венгрии ушла в отставку

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  • 10.02.2024, 19:44
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Президент Венгрии ушла в отставку
Каталин Новак

Каталин Новак занимала этот пост с 10 марта 2022 года.

Президент Венгрии Каталин Новак ушла в отставку. Она занимала этот пост с 10 марта 2022 года. Новак избрали депутаты Государственного собрания Венгрии.

Ее отставке предшествовал скандал, пишет «Европейская правда».

Еще в апреле 2023 года во время визита Папы Римского в Будапешт Новак подписала указ о помиловании почти двух десятков человек.

Недавно стало известно, что среди них был мужчина, осужденный в 2018 году за помощь в сокрытии сексуального насилия со стороны директора одного из детдомов, заместителем которого был.

Сам директор был приговорен к восьми годам за издевательство над по меньшей мере 10 детьми в течение 2004-2016 годов.

Оппозиционные партии требовали отставки Каталин Новак.

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