Президент Венгрии ушла в отставку

Президент Венгрии ушла в отставку1
- 10.02.2024, 19:44
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Каталин Новак занимала этот пост с 10 марта 2022 года.
Президент Венгрии Каталин Новак ушла в отставку. Она занимала этот пост с 10 марта 2022 года. Новак избрали депутаты Государственного собрания Венгрии.
Ее отставке предшествовал скандал, пишет «Европейская правда».
Еще в апреле 2023 года во время визита Папы Римского в Будапешт Новак подписала указ о помиловании почти двух десятков человек.
Недавно стало известно, что среди них был мужчина, осужденный в 2018 году за помощь в сокрытии сексуального насилия со стороны директора одного из детдомов, заместителем которого был.
Сам директор был приговорен к восьми годам за издевательство над по меньшей мере 10 детьми в течение 2004-2016 годов.
Оппозиционные партии требовали отставки Каталин Новак.