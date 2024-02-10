Шольц и Байден подняли на смех Путина

Шольц и Байден подняли на смех Путина10
- 10.02.2024, 20:08
- 6,996
Глава Кремля рассказывает абсолютно абсурдные истории.
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц посетил США, где встретился с президентом Джо Байденом.
Канцлер Германии прокомментировал разговор Владимира Путина с Такером Карлсоном, назвав его «смехотворным интервью».
Как пишет обозреватель BILD Герберт Бауэрнебель, Шольц и Байден «подняли на смех» выступление кремлевского диктатора.
«Сейчас мы видели интервью российского президента. Честно говоря, там лишь высмеиваются реальные действия России в Украине и рассказывается абсолютно абсурдная история о причинах этой войны. Есть вполне ясная причина. Это воля российского президента и России аннексировать часть Украины. И любые истории, которые рассказываются об этом, не меняют того, что именно в этом состоит цель его империалистических намерений», — сказал Шольц на пресс-конференции в Вашингтоне.