Шольц и Байден подняли на смех Путина 10 10.02.2024, 20:08

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Глава Кремля рассказывает абсолютно абсурдные истории.

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц посетил США, где встретился с президентом Джо Байденом.

Канцлер Германии прокомментировал разговор Владимира Путина с Такером Карлсоном, назвав его «смехотворным интервью».

Как пишет обозреватель BILD Герберт Бауэрнебель, Шольц и Байден «подняли на смех» выступление кремлевского диктатора.

«Сейчас мы видели интервью российского президента. Честно говоря, там лишь высмеиваются реальные действия России в Украине и рассказывается абсолютно абсурдная история о причинах этой войны. Есть вполне ясная причина. Это воля российского президента и России аннексировать часть Украины. И любые истории, которые рассказываются об этом, не меняют того, что именно в этом состоит цель его империалистических намерений», — сказал Шольц на пресс-конференции в Вашингтоне.