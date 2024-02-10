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Избивавший белорусов во время протестов экс-майор милиции признан угрозой безопасности Литвы

  • 10.02.2024, 20:54
Избивавший белорусов во время протестов экс-майор милиции признан угрозой безопасности Литвы
Александр Мотиевич

Ему запрещен въезд в страну.

Гражданину Беларуси, бывшему сотруднику милиции Александру Мотиевичу запретили въезд в Литву из-за угрозы, которую он представляет для государственной безопасности, пишет BNS. Решение было принято литовским Департаментом миграции.

«Получив информацию о том, что этот человек представляет угрозу для государственной безопасности, Департамент миграции принял решение запретить въезд в страну этому иностранцу», – сообщил пресс-секретарь Департамента Рокас Пукинскас.

Информация о том, что Мотиевич, участвовавший в подавлении протестов в 2020 году, получил вид на жительство в Литве и работает здесь, появилась в литовских СМИ на прошлой неделе. Мотиевич также проходил «потерпевшим» по связанному с протестами уголовному делу.

После публикации информации о Мотиевиче в СМИ Департамент миграции аннулировал разрешение на временное проживание Мотиевича в Литве.

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