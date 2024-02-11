Сюрприз для россиян: на что способны тысячи канадских ракет CRV7 11.02.2024, 8:45

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Оружие разрабатывали с учетом особенностей военной машины РФ.

Украина и ее союзники делают все возможное, чтобы преломить ситуацию на фронте ищут по всему миру, чем еще можно нанести урон РФ, пока не заработают на полную мощность восстановленные оружейные заводы, сообщает «24 Канал».

Именно поэтому неудивительно, что сейчас Силы обороны Украины используют снаряды из Кореи, Пакистана и других отдаленных стран.

Именно такая ситуация сейчас сложилась с канадскими авиационными ракетами CRV7. Они уже не нужны их владелице – Канаде, которая не знала, что с ними делать, но еще могут вполне рассчитывать на «последний танец» на поле боя в Украине и стать ночным кошмаром для россиян.

Что такое CRV7

CRV7 – это неуправляемые авиационные ракеты калибром 70 миллиметров, предназначенные для поражения наземных целей.

Это канадская локализация американского оружейного хита – Hydra 70, стоящего на вооружении с конца 40-х годов прошлого века. При этом CRV7 имеют большую дальность полета ракеты, точность и более мощную боевую часть, чем Hydra 70.

С лета 2023 года Hydra 70 есть в распоряжении ВСУ, речь идет о тысячах ракет. Они установлены на вертолете Ми-24В, а также на наземные пусковые – такие себе мини-РСЗО.

У Канады CRV7 было очень много (примерно 80 тысяч), это наследие «Холодной войны». Сейчас канадские военные считают их морально устаревшими, а местное правительство ищет немалые деньги на недешевую утилизацию.

Программа уничтожения ракет стартовала в 2021 году, за это время большая часть была утилизирована или разобрана.

Канадские СМИ пишут, что сейчас только 8 тысяч CRV7 в соответствующем состоянии, имеют боевую часть и готовы к применению.

Но Украина была бы рада и этому. На что обратил внимание лидер оппозиционной консервативной партии Пьер Пуальевр, который призвал правительство страны передать эти снаряды тем, кому они сейчас наиболее нужны.

«Вместо того, чтобы заставлять канадцев платить миллионы долларов за списание этого оружия, оно должно быть передано Украине, которая сможет использовать его для защиты суверенитета», – заявил Пьер Пуальевр на заседании канадского парламента 2 февраля 2024 года.

В канадском Минобороны уже на слова парламентария отреагировали и заявили, что этот проект можно реализовать, но сначала нужно выяснить, нужны ли эти снаряды Украине.

Глава ГУР Кирилл Буданов отреагировал оперативно. В интервью канадскому изданию GlobalNews Буданов призвал союзников передать Украине ракеты CRV7.

«CRV7 могут использоваться как в украинских ударных вертолетах, так и в наземных пусковых установках для поражения российских танков и артиллерии. Мы надеемся, что это будет взаимовыгодно», – заявил Кирилл Буданов.

CRV7 – основные характеристики

тип – неуправляемый снаряд (ракета);

калибр – 70 миллиметров (2,75 дюйма);

класс – «воздух – поверхность» или «поверхность – поверхность»;

вес боевой части – 4,5 килограмма (может изменяться, в зависимости от модификации);

вес ракеты без боевой части – 6,6 килограмма;

модификации боевой части – бронебойно-фугасно-зажигательная (для работы по бункерам и бетонным укрытиям), для поражения техники (вольфрамо-стальными «дротиками»), для поражения живой силы (с 80 вольфрамовыми флешетами);

максимальная эффективная дальность – 4000 метров.

Что нужно, чтобы ВСУ начали применять CRV7

Правительство Джастина Трюдо должно согласиться передать снаряды Украине и оформить соответствующее официальное решение (это не должно быть проблемой, ведь Канада – последовательный союзник Украины и уже предоставила помощь на сумму более 7 миллиардов долларов США).

Далее Канада должна провести инвентаризацию и реальные испытания, чтобы проверить состояние снарядов, чтобы гарантировать безопасность их перевозки через океан.

Для ВСУ даже не нужно как-то особенно готовиться и адаптировать технику под канадские снаряды, ведь они могут отстреливаться с помощью тех же блоков, что и уже предоставленные США неуправляемые снаряды Hydra 70.

Для чего конкретно Украине CRV7

Ракеты CRV7 – недорогое, но эффективное средство ведения боя. Эти неуправляемые снаряды – идеальны для штурма позиций и уничтожения вражеской пехоты.

Также они могут эффективно уничтожать технику врага на поле боя – россиян очень любят сбиваться в кучку в большие колонны и лезть в атаку.

Кроме того, ракеты CRV7 способны пробивать бетонные тайники или ангары врага, собственно, их и разрабатывали против армий стран «Варшавского договора», то есть в технических характеристиках уже заложена способность реагировать правильно на особенности советской (а ныне – российской) военной машины.