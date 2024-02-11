Взрывы под Киевом: на подступах к городу сбили все «Шахеды» РФ 11.02.2024, 9:04

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Украинская ПВО успешно отбила ночную атаку.

Ночью в воскресенье, 11 февраля, украинская ПВО отбила дроновую атаку РФ на Киев, уничтожив все ударные БПЛА типа Shahed.

Вражеские беспилотники были обезврежены еще на подступах к столице.

Предварительно, обошлось без пострадавших и разрушений. Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

По его словам, ночью враг запустил по Украине дроны-камикадзе из района полигона на мысе Чауда во временно оккупированном Крыму.

На Киев «Шахеды» заходили с западного направления, воздушная тревога из-за атаки в столице длилась почти два часа.

«Силами и средствами противовоздушной обороны все БПЛА Shahed врага, следовавшие на Киев, были поражены еще на подступах к городу! По предварительным данным оперативной сводки, в столице без жертв и разрушений», – отметил глава КГВА.

Он поблагодарил воинов противовоздушной обороны за работу и за надежную защиту. Информацию о точном количестве вражеских беспилотников обнародуют Воздушные силы ВСУ.