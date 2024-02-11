Куда поставить Wi-Fi роутер, чтобы интернет дома «летал» 3 11.02.2024, 16:00

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Найдено идеальное место.

Современные Wi-Fi сети временами могут проявлять непредсказуемость в своей работе. Все потому, что их стабильность напрямую зависит от разных факторов: это может быть как состояние линии до роутера и его технические характеристики, так и проблемы у интернет-провайдера.

Впрочем, основным фактором, влияющим на скорость интернета, является местоположение роутера. Не все пользователи знают, что в квартире есть определенные места, в которых крайне нежелательно размещать коробку с интернетом, чтобы не портить соединение.

Сайт unian.net рассказал о нюансах в использовании роутера и ищем для него идеальное место.

Где нельзя устанавливать роутер

Вблизи электронных устройств: к ним относятся как микроволновые печи и холодильники, так и беспроводные камеры с Bluetooth-устройствами.

В углу или в шкафу: угловые и закрытые пространства могут аналогично замедлить распространение сигнала. Также рекомендуется размещать роутеры подальше от зеркал.

В непосредственной близости от аквариума: резервуар с рыбами создает повышенную влажность, а вода препятствует прохождению радиоволн.

На солнце, рядом с батареей отопления или другими источниками тепла. Перегрев может не только ухудшить качество интернет-соединения, но и уничтожить роутер.

В подвале или на чердаке, где сигнал может быть ослаблен из-за бетонных стен или потолков.

Также важно учесть расположение антенн на вашем маршрутизаторе. Если антенн больше двух, рекомендуется избегать направления их всех в одном направлении. Разместите антенны в различных положениях для обеспечения более широкого охвата соединения. Это поможет улучшить качество сигнала Wi-Fi и обеспечить более стабильное и надежное подключение к интернету.

Где лучше всего расположить роутер

Wi-Fi роутер должен находиться как можно выше от пола, потому что сигнал от роутера распространяется дугообразно. Если устройство будет лежать на полу, то часть энергии будет банально в землю.

Поэтому лучше не загораживать аппарат различными преградами и тем более не ставить в ящик или шкаф.

Идеальным местом для размещения роутера часто является коридор, так как сигнал легко проникает в ближайшие комнаты, и обычно между роутером и мобильным устройством находится не более одной стены. Однако следует учесть, что для этого придется закрепить роутер на стене, что потребует определенных усилий.

Учитывая эти рекомендации, вы сможете создать оптимальные условия для более быстрого и стабильного домашнего Wi-Fi.

При этом, важно понимать, что скорость приема Wi-Fi сигнала в значительной степени зависит от площади покрытия сети.

Даже при правильной установке оборудования не всегда удается значительно увеличить скорость интернета. В таких случаях рекомендуется использовать репитер – устройство, которое действует как промежуточное звено в сети Wi-Fi и способно расширить область охвата сигнала.

Тем не менее, иногда, даже несмотря на правильную установку оборудования, скорость интернета все равно не выйдет увеличить – в этом случае, возможно, пора задуматься о покупке новой модели.

Тем более в 2024 году уже началась эпоха Wi-Fi 7, поэтому вскоре ожидается наплыв устройств с поддержкой нового стандарта.