Конгресс США одобрил продажу Турции 40 истребителей F-16 1 11.02.2024, 19:07

В течение 15 дней Конгресс мог направить в Госдеп свои возражения, но сегодня этот срок истек.

Американский Конгресс одобрил продажу Турции 40 истребителей F-16, следует из сообщения американского посольства в Анкаре в соцсети X в воскресенье, 11 февраля. Помимо этого, достигнуто соглашение о модернизации 79 истребителей, уже имеющихся на вооружении Турции. «Это большой шаг вперед. Флот F-16 Турции имеет решающее значение для укрепления НАТО, обеспечивая в будущем оперативную совместимость между союзниками», - говорится в сообщении посольства. Турция хотела купить F-16 у США еще с 2021 года. Планируется, что после приобретения она выведет из эксплуатации старые истребители F-4 Phantom.

#BüyükelçiFlake: “Kongre’nin bu hafta, Türkiye’nin 40 yeni ve 79 modernize edilmiş F-16 uçağı satın almasını onaylama kararı ileriye doğru atılmış önemli bir adımdır. Türkiye’nin F-16 filosu, NATO’nun gücü açısından hayati önem taşımakta, Müttefikler’in gelecekte birlikte… pic.twitter.com/4r8kPssQ5j — U.S. Embassy Türkiye (@USEmbassyTurkey) February 11, 2024

Правительство Соединенных Штатов дало разрешение на продажу Турции истребителей F-16 26 января. Это стало следствием ратификации вступления Швеции в НАТО турецким правительством, произошедшей накануне. Согласно протоколу, Госдепартамент проинформировал американский Конгресс о планируемой сделке по продаже этого вида вооружений на сумму 23 миллиарда долларов (около 21 млрд евро). В течение 15 дней Конгресс мог направить в Госдеп свои возражения, и 11 февраля срок их подачи истек.

Кроме того, в тот же день американское правительство также одобрило продажу Греции 40 истребителей F-35 Lightning II Joint Strike Fighter и соответствующее оборудование на сумму 8,6 миллиарда долларов (около 7,9 млрд евро).