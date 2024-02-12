БХД: Беларусь должна быть в НАТО и ЕС 1 12.02.2024, 8:22

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В Варшаве состоялся съезд христианских демократов.

10 февраля в Варшаве в Музее Вольной Беларуси состоялся съезд партии Белорусская Христианская Демократия.

Это восьмой съезд партии и первый съезд за рубежом, сообщили организаторы сайту Charter97.org.

Съезд открыл руководитель Белостокской организации партии БХД Сергей Веремеенко.

На съезде было зачитано приветственное письмо от директора Всеукраинской общественной организации «Институт христианской демократии» Владимира Марущенко. В письме высказывается поддержка белорусским христианским демократам от христианских демократов Украины, а также выражается благодарность тем белорусам, которые вместе с украинцами проливают кровь за независимость Украины.

С программными речами выступили руководитель Варшавской организации БХД Евгений Дудкин и сопредседатель партии БХД Георгий Дмитрук.

На съезде были приняты решения:

— о признании Павла Северинца единственным лидером партии БХД;

— о сохранении сопредседательства в партии; сопредседателями остаются Павел Северинец и Георгий Дмитрук;

— об исключении из партии БХД бывших сопредседателей Виталия Рымашевского и Ольги Ковальковой, бывшего ответственного секретаря Дениса Садовского, а также бывшего руководителя Могилевской областной организации БХД Олега Аксенова;

— о поддержке интеграции Беларуси в Европейский Союз и НАТО;

— о признании Беларуси временно оккупированной территорией со стороны Российской Федерации.