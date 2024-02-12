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Сказки дедушки Путина

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  • Telegram-канал «СерпомПо»
  • 12.02.2024, 14:05
  • 5,440
Сказки дедушки Путина

Все тайное становится явным.

Куда интереснее было бы узнать другую цифру: сколько Кремль отвалил Карлсону за это интервью? Или что кремлевские ли, Трамп ли ему за это пообещали?

Все тайное становится явным, и рано или поздно это станет известно. Но и сегодня поверить в то, что профессиональный, прожженный журналист Карлсон два часа, не особо сопротивляясь, слушал сказки дедушки Путина за просто так, невозможно.

Карлсон должен бы прервать Путина в самом начале, когда тот завел песнь про Рюрика, сказав, что американскому зрителю история, да еще чужая, совершенно не интересна. А уж конец интервью, где президент РФ через Карлсона фактически предлагает обменять сидящего уже более года в российском СИЗО американского журналиста Эвана Гершковича на «патриота» (©️Путин) Красикова, приговоренного за политическое убийство к пожизненному заключению в Германии, и вовсе выглядит приглашением к торгу. Так же, как и путинский совет странам НАТО придумать, как достойно признать занятые украинские земли российскими.

Telegram-канал «СерпомПо»

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