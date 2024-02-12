Георгий Дмитрук: Сейчас у нас есть уникальная возможность 1 12.02.2024, 14:28

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Георгий Дмитрук

Фото: «Белсат»

Сопредседатель БХД рассказал, как активистам удалось вернуть себе партию.

В Варшаве в субботу прошел съезд партии Белорусская христианская демократия. На съезде был принят ряд решений.

В частности, из партии исключили бывших сопредседателей Виталия Рымашевского и Ольгу Ковалькову, а также бывшего ответственного секретаря Дениса Садовского и бывшего руководителя Могилевской областной организации БХД Олега Аксенова.

Сайт Charter97.org попросил сопредседателя Белорусской христианской демократии Георгия Дмитрука подробнее рассказать о съезде и том, что из себя сегодня представляет партия:

— Большинство членов нашей партии находится в Беларуси. Часть была вынуждена покинуть страну и находится за границей. Мы начали активно устанавливать горизонтальные связи и сформировали офис, который занимается консолидацией внутренних партийных процессов.

Часть товарищей из нашего руководства, уехав за границу, стала заниматься своими делами, участвовать в личных проектах. Они отсоединились от партии и продолжили свою политическую карьеру в рамках множества других организаций и инициатив: «котосов», «профсоюзов» и так далее. В общем, партия пошла своей дорогой, а они — своей.

Это вступило в большое противоречие. Мы пытались каким-то образом их остановить, попросить отчетности, но это все было проигнорировано. Был конфликт, закончившийся год назад, когда мы высказали им вотум недоверия.

Для того, чтобы закрепить это решение, мы провели съезд (является высшим органом власти в партии) и почти единодушно проголосовали об исключении их из партии. Управляемость партии вернулась. Это то, что касается внутренней базы БХД.

Также наша партия реагирует на актуальные политические события. У нас есть резолюции, например, о признании Беларуси оккупированным государством и о стремлении Беларуси в евроинтеграционные процессы и НАТО.

— Как сегодня работать с белорусами за границей? Ведь не секрет, что люди отходят от политики, больше заняты своими делами.

— Мы пошли путем установления немедленных горизонтальных связей между активистами. С теми, кто попадал в различное время и в Польшу, и в другие страны, мы устанавливали контакт и работали: созвоны, семинары, политические решения. Мы стараемся реагировать на все, что происходит в белорусском политическом сегменте. Ведется такая кропотливая работа. Слава Богу, у нас много активных людей. Тех, которые хотят работать, но часть своего времени тратить на партийные дела.

К слову, на недавний съезд приехало много делегатов, гостей. Мы как политическая партия действуем открыто, а не в кулуарах. Надеюсь, что этот съезд станет поворотным. Он легитимизировал наше управление, выстроил все наши связи и указал, куда развиваться и что делать в ближайшее время.

— Вы уже упомянули, что Белорусская христианская демократия выступает за интеграцию Беларуси в ЕС и НАТО. Объясните подробнее свою позицию.

— Во-первых, мы понимаем, что Беларусь — Европа, построенная на христианских принципах, давным-давно ставших общечеловеческими. В связи с тем, что БДХ является идеологической партией, нам ближе Европа и ее методы.

Во-вторых, методы и идеи, которые идут с Востока, крайне опасны. Это касается не только прямого военного вмешательства, но и гибридного, контроля, манипуляций, подтасовки, подковерных интриг. Эта позиция идеологически нам неприемлема. Мы — демократическая партия, несем демократию как часть нашей стратегии.

Скажу, что сейчас у нас есть уникальная возможность тренировать многих активистов, которые знают, как бороться с режимом, но не имеют политических навыков. Мы активно этим занимаемся, работая с новыми людьми.

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