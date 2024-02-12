Надеждин подал три иска в Верховный суд РФ 8 12.02.2024, 14:36

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Политик решил, что в России существует правосудие.

Политик Борис Надеждин объявил о подаче трех исков в Верховный суд России из-за отказа Центральной избирательной комиссии (ЦИК) зарегистрировать его кандидатом на выборах президента.

Два иска — об оспаривании формы ведомости и об оспаривании формы нотариального списка сборщиков — экс-депутат Госдумы подал 12 февраля, а третий иск — об оспаривании отказа в регистрации — он пообещал подать до 16 февраля.

«Подписи в мою поддержку оставляли живые люди. Многие подписи были забракованы из-за незначительного несоответствия адреса в паспорте и в справке МВД. Для того чтобы оспорить отказ в моей регистрации, необходимо связаться с тысячами граждан по всей России. <…> Но для этого нужно время», — написал в своем телеграм-канале Надеждин.

8 февраля ЦИК признал недействительными 9147 подписей в поддержку регистрации Надеждина на выборах президента России. При общем количестве подписей (104 734) «брак» составил более 8,7% при допустимых 5%. В связи с этим ЦИК решила не допускать политика к выборам.