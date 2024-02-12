Сценарий уже давно опробован: как может произойти российская агрессия против НАТО 4 12.02.2024, 15:59

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Путин постоянно повторяет себя.

Россия неоднократно провоцировала Североатлантический альянс и угрожала ему. Существует вероятность, что страна-агрессор может перейти к открытой агрессии.

Народный депутат от «Слуги народа» Олег Дунда очертил 24 Каналу, каким образом это может произойти. По его словам, Кремль давно испытал этот сценарий.

«На посту президента Путин постоянно повторяет себя – сначала в Грузии, потом в Украине, а теперь в Европе. Сначала гибридная угроза, расшатывание власти и общества изнутри, а затем защита «русского мира» по всему миру», – объяснил Дунда.

Более того, если принять во внимание пропалестинские и фермерские протесты, то первый этап противостояния уже начался. Это же и есть расшатывание ситуации внутри стран с целью их ослабления.

Как предотвратить катастрофу

Чтобы избежать глобальной катастрофы, западные лидеры должны сделать два шага:

• осознать угрозу;

• решиться на сопротивление.

«Агрессор всегда будет прощупывать оппонентов до тех пор, пока ему не дадут по зубам. Если не давать по зубам, он будет лезть дальше, пока не дойдет до Ла-Манша», – констатировал Дунда.