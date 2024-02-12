Два дрона нарушили воздушную границу Литвы со стороны Беларуси
- 12.02.2024, 17:51
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Их удалось перехватить.
Литовские пограничники перехватили два беспилотника на границе с Беларусью, сообщает vsat.lrv.lt Служба охраны госграницы Литвы.
Вечером в пятницу пограничники услышали характерный звук возле деревни Сигуршке. С помощью прибора ночного видения они увидели, как со стороны Беларуси на малой высоте летит дрон с прикрепленным к нему грузом. Пограничники перехватили контроль над дроном и приземлили его. Выяснилось, что беспилотник перевозил 500 пачек белорусских сигарет.
Еще один дрон перехватили возле деревни Гердашяй вечером в воскресенье. С помощью него контрабандисты пытались переправить 750 пачек сигарет.