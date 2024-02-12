Россияне взорвали собственный ЗРК «Витязь» за $135 миллионов 2 12.02.2024, 18:02

4,312

Появление редкой установки на фронте свидетельствует о серьезных проблемах в армии РФ.

Редкий ЗРК С-350 «Витязь», принадлежавший одному из подразделений ВДВ РФ, подорвался на российской мине в Луганской области 6 февраля. В результате этого пострадала ходовая часть машины. Об этом сообщает «Фокус» со ссылкой на телеграм-канал «Досье шпиона».

«Сами ставим мины. Сами взрываемся. Видео. На видео — последствия подрыва на мине пусковой установки 50П6Е ЗРК С-350 «Витязь». Комплекс принадлежит одному из подразделений ВДВ РФ», — говорится в сообщении.

В Telegram-канале отметили, что ракеты пусковой установки не сдетонировали, поэтому пострадавших якобы нет. Однако была сильно повреждена ходовая часть. По данным российского источника, С-350 боятся эвакуировать из-за большого количества мин в районе.

Военный аналитик и координатор проекта «Информационное сопротивление» Александр Коваленко отметил, что это вражеская техника наехала на противотанковую мину ТМ-62.

«Новейший российский комплекс ПВО, 50Р6А С-350 «Витязь» был поврежден в Украине, в результате наезда на противотанковую мину ТМ-62», — сказал Коваленко.

ЗРК С-350 «Витязь»: что известно

В российском Telegram-канале рассказали, что С-350 — «редкий зверь», который был принят на вооружение армии РФ в 2020 году, он «исчисляется единицами».

Александр Коваленко отметил, что данный комплекс среднего радиуса действия рождался с 2007 по 2020 год, его нарабатывали еще во времена СССР. За два года враг смог изготовить всего шесть пусковых установок. Эксперт считает, что появление машины в зоне боевых действий говорит о том, что на фронте ВС РФ критически не хватает техник среднего радиуса действия.

По данным украинского волонтера Сергея Стерненко, стоимость С-350 на экспорт составляет от 135 миллионов долларов.