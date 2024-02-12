В Австрии заявили, что смогут прожить без газа из России 8 12.02.2024, 19:14

1,990

В министерстве энергетики Австрии ранее предложили разорвать контракты на поставку газа из РФ.

Для отказа от поставок российского газа в Австрии необходимо подготовить правовую основу, при необходимости страна сможет полностью отказаться от газа из России, заявили в пресс-службе местной нефтегазовой компании OMV, передает «РИА Новости».

Так в OMV прокомментировали предложение министра энергетики Австрии Леонор Гевесслер изучить варианты разрыва контрактов на поставку газа между австрийской компанией и «Газпромом», которые действуют до 2040 года. «Если поставщики не будут действовать по собственной инициативе, то нужны юридические обязательства», — сказала министр.

«Российский природный газ не подпадает под санкции в Европе и импортируется из нескольких стран — по трубопроводам или через терминалы СПГ. Если законодатели хотят отказаться от российского газа, для этого необходимо создать правовую основу», — ответили в OMV.

Компания отметила, что всегда соблюдает законы и санкции и, если будет необходимость, сможет «поставлять своим клиентам в Австрии на 100% нероссийский газ». Для этого ведется работа по диверсификации поставок.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер в сентябре прошлого года называл закупку российского газа «неприятной с моральной точки зрения», но необходимой мерой, поскольку нужно обеспечивать безопасность энергоснабжения. Он отмечал, что российский газ не дешевле, чем у других поставщиков, но серьезной проблемой на пути отказа стала существующая трубопроводная система.

Глава OMV Альфред Штерн в октябре прошлого года указывал, что компания нашла альтернативные маршруты, которые способны полностью заменить российский газ в случае остановки транзита через Украину. По его словам, OMV нашла новых поставщиков и зарезервировала западные мощности трубопровода до 2028 года, в том числе из Норвегии и Италии.

В январе этого года Штерн сказал, что видит «большой риск» в приостановке транзита газа через Украину. В конце этого года истечет срок контракта «Газпрома» и «Нафтогаза» на транзит газа. Киев заявлял, что не собирается продлевать договор. Москва отмечала, что будет учитывать в данной ситуации наличие потребительского спроса.