В Воронеже за поджог тяговой электроподстанции в Туле задержали белоруса 4 12.02.2024, 19:38

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Что известно.

Гражданин Беларуси задержан в Воронеже за поджог тяговой электроподстанции в Туле. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Федеральной службой безопасности в Воронеже задержан гражданин Республики Беларусь 1998 года рождения, причастный к поджогу 6 февраля 2024 года в городе Тула тяговой электроподстанции АО „Тульские городские электросети“ по заданию украинских спецслужб», — заявили в ЦОС.

В отношении белоруса возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 281 УК РФ (Диверсия). Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Сообщается, что мужчина ранее был судим за хулиганство с применением оружия, взрывчатых либо горючих веществ.

«После отбытия наказания в январе 2024 года он через неоднократно судимого за совершение краж в Москве проживающего в Харькове гражданина Украины Данько Отари Борисовича, 1970 года рождения, по кличке Гриша Московский установил контакт с сотрудником украинских спецслужб по имени Юрий. По информации ФСБ, он поставил белорусу задачу за денежное вознаграждение совершить диверсии и теракты на объектах гражданской инфраструктуры РФ. 5 февраля 2024 года по заданию Юрия фигурант прибыл в Тулу, где изготовил самодельное зажигательное устройство и осуществил поджог электроподстанции», — пишет ТАСС со ссылкой на ФСБ.

В спецслужбе отметили, что после предоставления видеоотчета куратору он получил на банковскую карту денежные средства и очередное задание — выехать в Воронеж для совершения поджогов трансформаторной электроподстанции и насосной станции.

«По месту временного пребывания мужчины изъяты мобильный телефон, содержащий переписку с куратором, и три готовых к применению зажигательные смеси. Все организаторы и соучастники преступления, в том числе иностранные граждане, будут объявлены в розыск и привлечены к уголовной ответственности в соответствии с российским законодательством», — подытожили в ФСБ.