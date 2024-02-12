ВСУ уничтожили российскую МТЛБ с десантом благодаря дистанционному минированию 1 12.02.2024, 19:53

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На Купянском направлении вражеская МТЛБ с десантом на броне наехала на противотанковую мину, которую дистанционно дроном доставили бойцы 32-й отдельной механизированной бригады.

Как сообщает Цензор.НЕТ, после подрыва на мине оккупанты соскочили с брони и по ним начали работать Силы обороны сбросами с дронов, а позже и артиллерией. В итоге была сожжена российская МТЛБ, ликвидированы 9 оккупантов, еще трое получили ранения.

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