Руководитель спецподразделения ГУР рассказал, как Буданов взял в плен 19 россиян 5 13.02.2024, 10:09

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Глава украинской военной разведки лично участвовал в нескольких операциях.

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) Кирилл Буданов участвовал в нескольких операциях вместе со спецназовцами. Во время одной из них ему удалось взять в плен 19 россиян. Глава спецподразделения «Тимура» Тимур в интервью «Украинской правде» рассказал, как ему это удалось.

По его словам, для спецназовцев участие Буданова в операциях — «максимальный стресс». Они стараются обходить его физическое присутствие, чтобы он не приезжал в квадрат, где они находятся, поскольку «это очень высокий риск».

«Но у нас командир боевой, и ему хочется быть рядом на наших операциях. Поэтому было несколько операций, где Кирилл Алексеевич шел рядом с нами», — сказал Тимур.

Он не рассказал, в каких именно операциях Буданов участвовал из соображений его безопасности. Однако это было и на земле, и на воде.

Кирилл Буданов пленил 19 человек

По словам Тимура, это была совместная операция с другими спецподразделениями. Тогда оккупанты вышли на связь из-за того, что пленили украинского военного, они начали диктовать условия дальнейших действий спецподразделений. В это время Буданов взял рацию и представился, кто он.

«Думаю, это тоже на них повлияло. И спокойно объяснил, что именно мы будем говорить, как все будет происходить дальше и с какой скоростью будет происходить их сдача в плен. У них тогда была такая ситуация, что им действительно было лучше сдаться», — пояснил Тимур.

Напомним, 8 февраля руководитель ГУР МОУ Кирилл Буданов получил звание Героя Украины.