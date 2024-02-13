Наступление на Авдеевку обернулось катастрофой для армии РФ 13.02.2024, 12:28

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Дело не только в колоссальных потерях.

Маленький городок под Донецком четыре месяца штурмовали превосходящие силы российских оккупационных войск. Остервенение и жажда захватить Авдеевку, бывшую с 2014 года у россиян костью в глотке, а также желание Путина показать некую «эпическую» победу привели к тому, что в укрепрайон, превратившийся для РОВ (российских оккупационных войск) в мясорубку, были брошены десятки тысяч россиян и тысячи единиц техники. И уже можно утверждать, что эта кампания оккупационной армии стала самой крупной и самой провальной – с учетом протяженности фронта наступления, размера города и уровня его важности.

Подробнее об этом рассказывается в материале совместного проекта OBOZ.UA и группы «Информационное сопротивление».

Почему отличаются цифры

Говорить о потерях российских оккупационных войск в районе Авдеевки сложно. Сложно, поскольку их учет имеет несколько категорий, а именно верифицированную (подтвержденную документально – фото/видео) категорию и неверифицированную (оперативные данные с поля боя, не всегда подтверждаемые документально).

Есть еще самая сложная по оценке категория – неподтвержденных данных. Один пример. Это когда известно, что на поле боя был подбит танк, в котором сгорел экипаж, то есть – 3-4 человека потерь в зависимости от типа танка. Но известно, что на танке был десант с верифицированными потерями еще трех человек. При этом троим удалось уйти, один из которых был ранен – лишился ног. Согласно неподтвержденным данным, раненый умер, не доехав до госпиталя.

Это касается и техники, которая, например, собирается в тыловой зоне, но в ангар прилетает что-то очень взрывоопасное – и это все взлетает в воздух. Что именно? Сколько? Верифицировано два горящих грузовика рядом с ангаром, по данным военных уничтожено шесть единиц техники, но известно еще, что в ангаре находилось 12 единиц и, по непроверенным данным, все они уничтожены.

Это долгое вступление было нужно для того, чтобы пояснить в деталях, насколько могут отличаться цифры по одному и тому же плацдарму в зависимости от оперирования категориями подсчета. Теперь же о самих потерях россиян за четыре месяца наступления на Авдеевку.

Потери личного состава

Для наступления на Авдеевку российские оккупационные войска сконцентрировали следующие силы и средства:

подразделения 2-й ОВА – 15-я, 21-я, 30-я ОМСБр;

подразделения 41-й ОВА – 55-я, 74-я ОМСБр;

подразделения 90-й ТД – 239-й ТП;

ОДШБ «Ветераны»;

подразделения практически всего 1 АК – 1-й, 114-й, 132-й ОМСБр и т.д.

А также: 10-й ОТБ, 1141-й, 1487-й МСП ТрВ и т.д.

Суммарно группировка российских оккупационных войск, сконцентрированная в направлении Авдеевки, достигала 40 тысяч, а также росла по мере неудач в наступлении, увеличиваясь за счет стягивания сил с других плацдармов.

Только по самым скромным оценкам, суммарная цифра потерь РОВ за четыре месяца превысила 15 тыс. убитыми.

Потери по технике

В этой категории я постарался учитывать в основном верифицированные уничтоженные и поврежденные единицы. Но, как уже известно, верифицированная информация зачастую неполная и потерь в реальности больше. А потому это лишь приблизительный показатель того, что потеряли РОВ за четыре месяца наступления.

Также отмечу, что анализ потерь был разбит по населенным пунктам, селам, а не сконцентрирован только на Авдеевке.

В направлении Авдеевки – 62 единицы.

В районе села Водяное – 126 единиц.

В направлении Северного – 8 единиц.

В районе Степового – 64 единицы.

В районе Красногоровки – 130 единиц.

То есть согласно только верифицированным данным, за четыре месяца боев за маленький городок неполной площадью 29 км² российские войска потеряли 390 единиц техники, преимущественно компонентой ОБТ и ББМ.

На прошлой неделе издание Forbes опубликовало статью, в которой сообщалось, что российские войска за время наступления на Авдеевку потеряли 214 танков (согласно верифицированной информации), что соответствует танковой дивизии. В принципе эти данные как для верифицированной категории вполне соответствуют действительности и верно утверждать, что в Авдеевке в ноль была стерта танковая дивизия. Но все же с важной пометкой – как минимум одна.

Если же рассмотреть потери российских оккупационных войск за четыре месяца нелинейно и по категориям вне верифицированной, то количество уничтоженной российской техники не просто превышает 500 единиц, а может достигать от 600 до 700.

То есть наступление РОВ на Авдеевку стало самой крупной и самой провальной кампанией российской оккупационной армии с учетом протяженности фронта наступления, размера города и уровня его важности.

Что имеем в итоге

В настоящее время российские оккупационные войска в Авдеевке преимущественно ведут городские бои. Они пытаются разрезать город на две части, создав угрожающую ситуацию перерезанием трассы 0542 по улице Индустриальной. Ситуация усугубляется и тем, что российскому командованию дан новый, более жесткий, дедлайн по полному захвату города.

Но каков бы ни был в итоге результат, российские оккупационные войска битву за Авдеевку уже давно проиграли. Армия РФ на протяжении этих двух лет постоянно позорилась, демонстрируя неспособность эффективно выполнять поставленные задачи. Но, пожалуй, самым громким и самым кровавым позором РОВ является именно Авдеевка.