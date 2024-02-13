Скандальное заявление Трампа: в Госдепе указали на важную деталь 2 13.02.2024, 13:17

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Экс-президенту США напомнили об 11 сентября.

США не только финансируют НАТО, но и получают существенную поддержку Альянса. Единственный раз, когда НАТО защищала страну-члена, как раз были события в США - теракт 11 сентября 2001 года.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Государственного департамента США Мэтью Миллера.

«Вы слышали, как президент (Байден, - ред.) говорил об этом на выходных и ясно дал понять, что любое предположение о том, что поощрение России к вторжению в наших союзников и партнеров опасно, и я, очевидно, повторю это», - сказал он.

Миллер подчеркнул, что НАТО обеспечивает реальную безопасность американского народа.

«Это не просто выгода - это не просто Альянс. Мы также многое получаем от этого Альянса. И единственный раз, когда НАТО встало на защиту одной из своих стран-членов, это была защита Соединенных Штатов после событий 11 сентября», - добавил представитель Госдепа.

При этом, на вопрос о том, насколько заявление бывшего президента повредило, Миллер отказался от комментариев.

«Я не думаю, что мне следует комментировать замечания, сделанные в политическом контексте», - констатировал он.

Заявление Трампа

10 февраля в Южной Каролине Трамп заявил, что (не захочет защищать членов НАТО от нападения России https://charter97.org/ru/news/2024/2/11/583125/), если вклад этих стран в оборонный Альянс будет недостаточным.

«Нет, я бы не стал вас защищать. На самом деле я бы поощрял их (Россию) делать все, что они, черт возьми, хотят. Вы должны заплатить», - сказал Трамп.

Эти высказывания вызвали упреки со стороны Белого дома, который назвал их «ужасными и безумными», а также со стороны других высокопоставленных западных чиновников. В частности, президент США Джо Байден назвал Дональда Трампа «полезным приспешником» Путина.