Мощные взрывы под Мариуполем: попало по расположению войск РФ
- 13.02.2024, 13:31
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Стали известны подробности удара.
Под временно оккупированным Мариуполем на Донетчине в предобеденное время 13 февраля прозвучала серия взрывов, после чего в тот район понеслись скорые. Предварительно, там было поражено расположение российских военных.
На громкие звуки жаловались в местных Telegram-каналах пособники захватчиков. В то же время советник мэра украинского города Петр Андрющенко указал именно о прилете во врагу.
Так, около 11:20 во вторник в пророссийских пабликах Мариуполя начали писать о взрывах, слышных со стороны поселка Мангуш.
«Бамкнуло», «Во дворе в авто сигнализация сработала», «В Мангуше было слышно», «В приморском сильно», «На 23-м», «В порту хорошо слышно», – перекликались они.
В то же время оккупанты утверждали, что в районе Мариуполя «работает ПВО», а также призвали жителей «сохранять покой» и «находиться в укрытиях».
«Оооо! Скорые поехали. Хорошо. Мангуш – район! Говорят у вас?.. Ого. От ПВО до утилизации боеприпасов. Стадия принятия? Русня, е**ло ?» – пошутили над оккупантами в украинском Telegram-канале «Маріуполь.Спротив».
Со своей стороны Петр Андрющенко сообщил о попадании по расположению оккупантов в Мангушской части Мариупольского района.
В это время стронники оккупантов писали о том, как кареты скорой помощи понеслись в ту сторону по мариупольской улице Куприна.
«Хорошо. Ждем деталей и возможной фотоотчета», – добавил советник мэра города.
Позже чиновник подчеркнул, что возле Мангуша до сих пор слышны звуки детонации, которые он назвал «процессом разминирования складом БК».