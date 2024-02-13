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В Москве горит завод МиГ

21
  • 13.02.2024, 14:26
  • 20,420
В Москве горит завод МиГ

Из-за мощного пожара началась эвакуация.

В Москве вспыхнул сильный пожар на заводе МиГ.

На Ленинградском проспекте в Москве разгорелся пожар в реконструируемом цехе завода МиГ.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на телеграм-канал «База».

Пламя охватило второй и третий этажи здания, огонь распространился на площади около 70 квадратных метров. Причины пожара остаются неизвестны.

На данный момент проводится эвакуация. К месту происшествия едет несколько пожарных бригад: есть риск перехода огня и на другие здания завода.

Что известно о заводе МиГ в Москве

Акционерное общество «Российская самолетостроительная корпорация «МиГ» – российская авиастроительная компания, которая занимается конструированием, изготовлением, поддержкой и ремонтом самолетов МиГ.

Речь идет, в том числе, о самолетах МиГ-29К/КУБ, МиГ-29М/М2, МиГ-31 и МиГ-35.

МиГ 35 считается новейшим и флагманским продуктом предприятия.

Ранее сайт Charter97.org сообщал, что сегодня ночью вспыхнул Московский НПЗ.

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