В Москве горит завод МиГ

В Москве горит завод МиГ21
- 13.02.2024, 14:26
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Из-за мощного пожара началась эвакуация.
В Москве вспыхнул сильный пожар на заводе МиГ.
На Ленинградском проспекте в Москве разгорелся пожар в реконструируемом цехе завода МиГ.
Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на телеграм-канал «База».
Пламя охватило второй и третий этажи здания, огонь распространился на площади около 70 квадратных метров. Причины пожара остаются неизвестны.
На данный момент проводится эвакуация. К месту происшествия едет несколько пожарных бригад: есть риск перехода огня и на другие здания завода.
Что известно о заводе МиГ в Москве
Акционерное общество «Российская самолетостроительная корпорация «МиГ» – российская авиастроительная компания, которая занимается конструированием, изготовлением, поддержкой и ремонтом самолетов МиГ.
Речь идет, в том числе, о самолетах МиГ-29К/КУБ, МиГ-29М/М2, МиГ-31 и МиГ-35.
МиГ 35 считается новейшим и флагманским продуктом предприятия.
Ранее сайт Charter97.org сообщал, что сегодня ночью вспыхнул Московский НПЗ.